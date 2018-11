Boete voor Wit-Rus die weigert gordel om te doen in combi 29 november 2018

Een bouwvakker van Wit-Russische afkomst die al jaren in België woont, is gestraft voor de fratsen die hij op 4 mei uithaalde in Koksijde. O.B. werd toen opgemerkt door een politiecombi toen hij vlak na een flitspaal zijn snelheid drastisch opvoerde. De agenten zetten de man aan de kant, maar hij had duidelijk iet veel zin om mee te werken. Hij had ook 1,8 promille in zijn bloed en had zijn identiteitskaart niet mee. In de politiecombi weigerde hij zelfs te luisteren naar de agenten en zijn gordel om te doen. "Ik was behoorlijk nijdig, want ik had net een kwaad telefoontje achter de rug met mijn ex-vrouw", sprak O.B. "Daarvoor had ik al drie glazen wijn gedronken en daarna was ik in een kwade bui vertrokken om een pak sigaretten te halen tot de politie me aan de kant zette." Voor zijn dronken rit moet de man een verkeerscursus volgen, voor zijn andere uitspattingen een geldboete van 600 euro. (JHM)