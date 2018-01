Boete van 200 euro voor ambulancier die gsm't achter stuur 23 januari 2018

De rechter heeft een ambulancier 200 euro boete gegeven omdat hij betrapt werd op gsm'en in zijn ambulance. P.V. vervoerde op 29 maart in Oostduinkerke wel geen patiënten. Ter hoogte van de Rozenlaan en de Dahlialaan merkten twee agenten op dat hij geen aanstalten maakte om voorrang te verlenen. Ze zagen dat hij op zijn gsm tokkelde onder het dashboard. P.V. ontkende en de twee agenten moesten komen getuigen. "We hebben alles goed gezien. Het was duidelijk dat hij zijn gsm gebruikte", verklaarden ze. "Ik reed 30 per uur en kon perfect zien dat er niemand was om voorrang aan te verlenen", aldus P.V. "Ik zal hoogstens mijn gsm eens genomen hebben om te kijken of ik geen oproep had gemist." (JHM)