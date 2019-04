Blindengeleidehonden Priya, Victoria, Pablo, Pippa, Pavlov en Quido met succes afgestudeerd GUS

02 april 2019

13u54 0 Koksijde De vzw Vrienden der Blinden heeft in Koksijde een opleidingscentrum voor blindengeleidehonden. Recent is het centrum erkend door de vereniging International Guide Dog Federation (IGDF). De eerste zes honden die dat strenge traject hebben afgelegd, zijn met brio geslaagd.

“We waren al lid van de Belgian Assistance Dog Federation maar nu dus voor het eerst van een internationale federatie”, legt vice-voorzitter Wim Dezeure uit. “We volgden een traject van vier jaar waarbij een jury met leden vanuit verschillende landen een audit opmaakte. Ons hele verhaal was daarbij belangrijk. Ik denk daarbij aan ons kweekprogramma, de pleeggezinnen, de opleiding, de begeleiding en uiteraard onze gebouwen die recent grotendeels vernieuwd zijn. We zijn trots op die erkenning en het opent ook deuren. Zo kunnen onze instructeurs gemakkelijker in het buitenland opleidingen volgen en komen we in een netwerk op een hoog niveau terecht. Het certificaat is vijf jaar geldig.”

Zes honden hebben het IGDF-traject afgelegd. “Priya is een zwarte herder die de blinde en slechthorende Jos (62) door zijn leven zal leiden”, laat coördinator Sarah Velghe weten. “Victoria is de hond van de blinde dame Tonia (58), Pablo die van Isolde die nog op de schoolbanken zit en dus niet op de foto staat, Pippa hoort bij de 64-jarige slechtziende dame Gilberte en Pavlov bij Anne (69). Er is ook één West-Vlaamse dame bij ,namelijk Carine (55) uit Lichtervelde die een band aan het opbouwen is met Quido.” En Carine is bijzonder blij met haar labrador. “Toen ik 42 jaar was, kreeg ik het syndroom van Usher, ook wel kokerzicht genoemd. Daar waar een normale mens een boog van 160 graden ziet, zie ik er amper 3 graden. Dat betekent dat ik mijn job als kokkin noodgedwongen heb opgegeven. In 2014 al deed ik mijn aanvraag en nu maakt Quido al vijf maanden deel uit van ons gezin. Hij haalt me uit mijn isolement en leidt me probleemloos rond in onze woonbuurt.”