BK veldrijden was nog nooit zo mooi versierd

Liefst 924 kinderen van de Koksijdse scholen zijn gisteren samengekomen op de Niels Albertduin om er hun kunstwerk te onthullen. Met lesgevers van de Westhoekacademie in Koksijde hebben de kinderen 48 fietsen beschilderd, speciaal voor het BK veldrijden dit weekend. Het zijn gekke, kleurrijke, maar vooral originele tweewielers geworden. Wie weet komen ze tijdens het kampioenschap ook wel even in beeld. Dat hopen de jonge kunstenaars toch. (GUS)





