BK kunstvliegen belooft weer spektakel 29 juni 2018

03u07 0 Koksijde Bij de West Aviation Club in de Ten Bogaerdelaan in Koksijde vindt dit weekend de derde editie van het Belgisch kampioenschap kunstvliegen plaats, het Belgian Open Aerobatic Championship. Zowel op zater- als zondag zijn er doorlopend demonstraties van 10 tot 18 uur.

"Het BK staat open voor éénmotorige toestellen", zegt Johan De Block van de West Aviation Club. "We kijken uit naar het team The Red Devils van de Belgische luchtmacht rond 17 uur op beide dagen. De Sea King, met Koksijde als uitvalsbasis, mag uiteraard niet ontbreken. Die zal een van zijn laatste demonstratievluchten geven. Iedereen kent ook wel de helikopter Agusta, die rond 14 uur zal overvliegen op zater- én zondag. Daarna zie je The Victors, een formatieteam uit Ursel, het luchtruim kleuren. We verwachten een 15-tal deelnemers aan het BK. Naast de activiteit in de lucht staan de toestellen tussendoor ook langs de publiekszone, waar het publiek ze kan bewonderen en fotograferen. Dankzij het theatergezelschap Flying Circus en de Westhoek Academie Koksijde zullen ook de allerkleinsten zich kunnen uitleven. En wie het VTM-programma 'Helden van hier. In de lucht' heeft bekeken, moet zeker langskomen ,want een delegatie van uit het VTM-programma heeft beloofd om het BK van naderbij te komen bekijken." De toegang is volledig gratis, maar enkel met een geldig ticket dat je via de website www.westaviationclub.be vooraf kan verkrijgen. Parkeren op de nabijgelegen parking kost vijf euro. (GUS)