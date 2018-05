Bio-rietjes voor Koksijdse strandbars 31 mei 2018

Krijgen de uitbaters van de drie Koksijdse strandbars deze zomer bio-rietjes voor in hun cocktails? Als het van raadslid Frederic Devos (LB) afhangt wel. Het schepencollege zal zijn idee grondig bestuderen maar burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) is het idee wel genegen. "De uitbaters van de strandbars doen nu al hun best om zo weinig mogelijk plastiek te gebruiken maar rietjes vinden ze een probleem", schetst Frederic. "Er komen vaak gezinnen naar onze strandbars en kinderen houden van een rietje in hun drank. Ook in een cocktail worden 'de vervuilers van het strand' veelvuldig gebruikt. Er bestaan bio-rietjes en mijn voorstel is om die met de gemeente aan te kopen. Voor 20.000 bio-rietjes komt dat neer op om en bij de 300 euro. De milieuvriendelijke rietjes zijn gemaakt van bladerresten van suikerriet of maïs. Ze zijn volledig afbreekbaar. Ik zou starten met de drie bars en bij succes kunnen we dat doortrekken naar alle horecazaken met een strandterras. De uitbaters beloven op hun beurt geen wegwerpplastiek te gebruiken." (GUS)