Binnenkort weer sledehondenrace op strand GUS

17 januari 2019

13u50 0 Koksijde In het weekend van 26 en 27 januari vindt de Koksijdse Sleddog Race plaats op het strand tussen Ster der Zee en Sint-André in Koksijde.

Het gaat om een internationale race die meetelt voor het Belgisch kampioenschap Dryland. Het parcours is zes kilometer lang. Ongeveer vijftig ploegen zullen aan de start verschijnen en hopelijk ook de finish halen. De teams variëren qua grootte van één hond tot zelfs een tiental. De hondenrassen die de strijd aanbinden, zijn de Siberian Huskies, Alaskan Malamutes, Samojeeds en Groenlanders. De organisatie achter de bijzondere wedstrijd is de vzw Brussels Mushing. Die promoot de sledehondensport en werkt samen met het Ministerie van Gezondheid. Respect voor en welzijn van de dieren staan voorop. Zaterdag 26 januari is de eerste start om 11 uur en zondag 27 januari om 10.30 uur. Tegen 15 uur moet iedereen aangekomen zijn.