Binnenkort kan je coworken in oud-gemeentehuis in Oostduinkerke GUS

05 maart 2019

11u23 0 Koksijde Julie Paelinck (LB) stelt de abtskapel op de site Ten Bogaerde in Koksijde voor als plek voor coworking. Schepen Lander Van Hove (LB) ziet meer in het oud-gemeentehuis in Oostduinkerke.

Coworking is een manier van werken waarbij zelfstandigen, freelancers en thuiswerkers samenkomen in een gedeelde werkomgeving. Vooral Jong Open Vld van Koksijde pleit daarvoor. Julie Paelinck ziet in de abtskapel Ten Bogaerde de gedroomde locatie. “Maar dat idee zou te duur zijn omdat het gebouw nu niet toegankelijk is en er ook verwarming ontbreekt”, reageert schepen Lander Van Hove. “Een deel van het oud-gemeentehuis in Oostduinkerke is beter geschikt. We hebben daar verschillende vergaderzalen en bureaus en er is parking in de buurt. Bovendien zou het een nieuwe dynamiek geven aan de dorpskern. We willen dat op korte termijn realiseren.”

Luc Deltombe (LB) denkt dan weer aan de blokkende studenten. “Ook die verdienen een gemeenschappelijke ruimte waar ze zich kunnen voorbereiden op hun examens. De kapel Rozenkrans, eveneens in Oostduinkerke, is daarvoor geschikt.” Dat beaamt schepen Stéphanie Anseeuw (LB). “Tot het einde van de zomer kunnen studenten daar zeker terecht. Daarna installeren we verwarming zodat de jongeren het niet te koud krijgen in de winter. We zullen ook sanitair voorzien. In afwachting kunnen studenten altijd terecht in de bibliotheek of de Willem Elsschotzaal.”