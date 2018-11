Bier brouwen en proeven in vroegere stallen Ten Bogaerde 27 november 2018

Koksijde Een kleine brouwerij komt in de vroegere varkensstallen op de site Ten Bogaerde in Koksijde. De werken hiervoor starten in februari volgend jaar.

Er wordt hiervoor 2 miljoen euro uitgetrokken. "We plannen een gelagzaal met een vijftigtal zitplaatsen", zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). "We werken samen met de brouwerij Huyghe uit Melle, die de concessie heeft voor de uitbating en ook het brouwerijgedeelte voor haar rekening zal nemen. We mikken op voorjaar 2020 voor de opening. Welk soort bier er uit de tapkraan zal vloeien, ligt nog niet vast. In andere steden merken we dat een brouwerij een toeristische trekpleister is. Daarenboven bevond de Duinenabdij zich vroeger binnen de muren van Ten Bogaerde. Elke abdij had toen haar eigen brouwerij. In Koksijde was dat in de zestiende eeuw en naar die traditie grijpen we terug. We spelen ook met het idee om samen te werken met een kaasmaker. Zo kunnen de bezoekers na de rondleiding nog even blijven hangen terwijl ze genieten van een biertje met kaas. Op hetzelfde terrein bevindt zich ook ons kunstencentrum." Koksijde heeft met het Sint-Idesbaldbier al een eigen gerstenat. "Dat bier zal brouwerij Huyghe ongetwijfeld ook in Koksijde brouwen", geeft de burgemeester mee. "Het heeft nu een nieuw etiket, waarop niet enkel de afbeelding staat van de vroegere abt Idesbald, maar ook het logo van het Koksijdse Abdijmuseum. Er zijn vier soorten verkrijgbaar: blond, dubbel, rousse en tripel. Het wordt in dertien landen aangeboden, ook buiten Europa. We hebben zelfs een Idesbaldusliedje op de tonen van de hit 'Café zonder bier'." (GUS)