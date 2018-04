Bezieler gemeenteblad Koksijde op pensioen 25 april 2018

Jan Huyghe (61) uit Oostduinkerke gaat op 1 mei met pensioen. Hij is de bezieler van het maandelijkse infoblad Tij-dingen dat sinds 1996 in de brievenbus van de Koksijdenaren belandt. "Ik ben van Veurne afkomstig maar woon sinds 1996 in Oostduinkerke", vertelt Jan. "Na mijn studies Letteren en Wijsbegeerte ging ik aan de slag bij het OCMW van Veurne om het archief te inventariseren. In 1980 deed ik een carrièreswitch en werd redacteur-journalist bij Het Wekelijks Nieuws. Later kon ik halftijds aan de slag als secretaris van parlementair Jan Loones. Ik bleef dat combineren met freelancewerk voor onder meer Het Laatste Nieuws. Uiteindelijk werd ik communicatieambtenaar bij de gemeente Koksijde. Belangrijk moment was de oprichting van de dienst Communicatie, Onthaal en Protocol in 2008 waar nu tien mensen werken onder leiding van diensthoofd Ilse Chamon. De hoofdredactie van Tij-dingen nam ik voor mijn rekening." Zich vervelen zal Jan zeker niet doen. Hij is zanger bij de volksmuziekgroep Sinksenbruid die hij zelf stichtte en maakt samen met Koen Vandenberghe deel uit van het folkduo Bleksje Treksje. (GUS)