Bewoners Dunecluze creatief aan de slag met nieuwe kleiwals 31 augustus 2018

Via de organisatie CERA heeft het ergoteam van het woonzorgcentrum Dunecluze in Koksijde een kleiwals gekregen. "Daarmee kunnen we klei snel en gelijkmatig uitrollen zodat onze bewoners er gemakkelijk creatief mee aan de slag kunnen", zegt ergotherapeutevan Dunecluze Hilde Rommel. "Tijdens onze keramiekworkshops zien we onze mensen openbloeien. Het is een hobby die voor iedereen toegankelijk is. Het is onvoorspelbaar wat er uit de handen van de bewoners komt." Ergotherapeute Hilde krijgt tijdens de workshops hulp van een viertal vrijwilligers, die senioren helpen met het boetseren van allerhande kunstwerkjes. De keramische kunstwerken van de bewoners kunnen vrienden en familie tegen materiaalprijs aankopen. Ook op de jaarlijkse kerstmarkt van Dunecluze kan je ze op de kop tikken. (GUS)