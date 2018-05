Bewoner betrapt inbreker 22 mei 2018

02u27 0

De bewoners van een huis in de S. Declerckstraat in Oostduinkerke zijn zondagnacht opgeschrikt door een inbreker.





Iets voor 5 uur hoorde de bewoner gestommel en zag hij een inbreker door het raam. De voordeur, achterdeur en het schuifraam bleken toen al beschadigd, maar de inbreker was nog niet binnen geraakt. De dader sloeg op de vlucht. De politie speurde de buurt nog af, maar er werd niemand meer aangetroffen. (BBO)