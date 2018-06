Betaal voortaan parkeerplaats via sms of app 29 juni 2018

Voortaan kan je je parkeerplaats in Koksijde betalen via een sms of een app. "Wist je dat je acht minuten verliest als je naar de parkeerautomaat wandelt en terug? Daarom lanceren we nu een gebruiksvriendelijker systeem", zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). "Ook voor wie geen kleingeld op zak heeft, is het nieuwe systeem erg handig. We werken samen met het Belgian Parking Register. Dat is een platform dat mobiele providers in één pakket aanbiedt. De gebruiker kiest zelf met welke provider hij wil betalen." (GUS)