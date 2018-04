Bestuurster rijdt zich vast op tramsporen 16 april 2018

02u26 1

Een vrouw uit Meise heeft zich vrijdagavond rond 23.30 uur vastgereden op de sporen van de kusttram in Oostduinkerke. Ze wilde de sporen over steken om in de richting van De Panne te rijden, maar had niet door dat er geen oversteekplaats was. Haar wagen raakte beschadigd en werd getakeld. De kusttram ondervond geen hinder door het voorval. (BBO)