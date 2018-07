Bestuurder met glaasje op crasht tegen vangrail 23 juli 2018

Op de Toekomstlaan in Oostduinkerke crashte zaterdag rond 20 uur een bestuurder met een harde smak tegen de vangrail aan de overkant van de straat. De man was eerst op een verkeersremmer gebotst in het midden van de weg. De 59-jarige bestuurder uit Courcelles raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken door het parket. Hij had teveel gedronken en leverde een positieve ademtest af. (BBO)