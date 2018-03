Bestuurder: "15 pinten gedronken, maar mijn vriend nog meer" 16 maart 2018

02u32 0 Koksijde De politierechter van Veurne wil onderzoeken of een man uit Oostduinkerke definitief ongeschikt is om een wagen te besturen.

K.C. kreeg in het verleden immers al twee straffen voor rijden onder invloed en volgde al eens een cursus. Toch werd hij op 29 april vorig jaar in zijn dorp betrapt toen hij 2,81 promille in zijn bloed had. "Ik ben op café geweest en heb zeker 15 pinten gedronken", bekende hij. "Maar mijn vriend had nog meer gedronken en dus besloot ik om hem voor zijn veiligheid naar huis te brengen." Dat stemde de politierechter niet vrolijk. "En waar is die vriend nu? Zal hij je boete betalen? Je rijverbod uitzitten?" Er werd een dokter aangesteld die moet nagaan of K.C. een alcoholprobleem heeft. Op 11 juni komt hij opnieuw voor. (JHM)