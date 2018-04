Bestolen in Sunparks 12 april 2018

Een gezin uit Namen werd gisterenavond bestolen tijdens het zwemmen in Sunparks in de Polderstraat in Oostduinkerke. Het sleuteltje van hun locker was plots verdwenen. Even later troffen ze hun locker geopend aan en bleek hun geld gestolen. Ze deden aangifte bij de politie. (BBO)