Bestelwagen op zijkant na ongeval 05 mei 2018

02u39 0 Koksijde In de Horizontlaan in Koksijde is gisterennamiddag een zware aanrijding gebeurd tussen een bestelwagen en een personenwagen. De bestelwagen belandde na de klap op zijn zijkant op de rijbaan.

De bestelwagen kwam uit de Horizontlaan en gaf geen voorrang aan een auto die uit de Liefjeslaan kwam. De bestuurster van die personenwagen ramde de bestelwagen in de flank. Door de klap tolde de bestelwagen om zijn as en kwam uiteindelijk een eind verder op zijn zijkant tot stilstand. De bestuurder van de bestelwagen werd na het ongeval met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht. De bestuurster van de personenwagen bleef ongedeerd, maar was we in shock. Ze werd op de plek van het ongeval bijgestaan door de aanwezige hulpverleners. De brandweer van Koksijde kwam ter plaatse omdat er eerst melding werd gemaakt van een ongeval met geknelden. Maar dat bleek niet het geval. De taak van de brandweermannen werd beperkt tot het reinigen van het weg nadat beide wagens werden getakeld, met wat verkeershinder tot gevolg. (BBO)