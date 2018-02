Bestelwagen leeggeroofd 21 februari 2018

02u47 0

In de Polderstraat in Oostduinkerke is een aannemer bestolen van zijn werkmateriaal uit zijn bestelwagen. De buit omvat boor- en zaagmachines, batterijen en opladers. Een van de sloten van de bestelwagen werd minutieus geforceerd. De diefstal gebeurde tussen zaterdag en dinsdagmorgen 4 uur. (BBO)