Best Pittig Koksijde steunt 'Boven De Wolken' 17 april 2018

02u28 1

Het bestuur van de vereniging 'Best Pittig Koksijde' heeft 3.418 euro aan de vzw Boven De Wolken gegeven. Die vzw zet zich in voor ouders die hun pasgeboren baby verloren door hen een gratis, professionele fotoreportage en ondersteuning aan te bieden. De organisatie functioneert volledig op basis van giften. Sinds zijn ontstaan in april 2016 hebben 80 fotografen net geen 500 sterrenkindjes gefotografeerd. Best Pittig Koksijde verzamelde het geld met zijn pop-up beurs Soirée Féminine en de verkoop van sterrenlichtjes en kussentjes.





(GUS)