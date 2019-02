Beschonken bestuurster rijdt fietspad op, voorbijrijdende combi kan er niet naast kijken JHM

18 februari 2019

13u54 0 Koksijde De uitbaatster van een restaurant in Koksijde moet een verkeerscursus volgen van de politierechter nadat ze onder invloed met haar wagen het fietspad was opgereden.

Op 8 augustus vorig jaar reed S. met haar wagen op het fietspad in Koksijde. En dat viel een voorbijrijdende politiecombi natuurlijk op. De vrouw blies 1,95 promille, maar had naar eigen zeggen niet zo veel gedronken. “Het komt vooral door mijn gestel. Daardoor blaas ik snel positief”, sprak S. De politierechter dacht er het zijne van. “Aan je gestel zal het wel niet liggen, maar eerder aan het feit dat je te snel gedronken had. Maar vragen over een gestel zijn net als vragen over de leeftijd bij een vrouw, geheim zeker,” grapte de rechter. S. liet zich niet uit haar lood slaan: “Ik heb weinig geheimen”, sprak ze.