Berg chips gestolen 10 juli 2018

Een Roemeense vrachtwagenchauffeur heeft zondagavond de politie gebeld, omdat er werd ingebroken in zijn oplegger. Die stond sinds zaterdagavond stil op de Toekomstlaan in Wulpen en de deuren bleken geforceerd. De buit in de vrachtwagen, die chips vervoerde, bleef vrij beperkt De inbreker nam de volledige inhoud van een chipsdoos mee, enkele tientallen zakken. (BBO)