Benoît Lust op Lijst van de Burgemeester

Benoît Lust (49) stelt zich voor het eerst kandidaat voor CD&V Koksijde op de Lijst van de Burgemeester. Hij studeerde Elektronica, is werkzaam bij een distributienetbedrijf, actief in verschillende verenigingen en getrouwd met onderneemster Annick Vandenbroucke van Lingerie Au Printemps. Benoît kreeg de politieke interesse van zijn vader Bernard die tot twee keer toe werd verkozen als gemeenteraadslid bij CD&V en onder vijf burgemeesters toeristisch directeur was van Koksijde. De stokpaardjes van Benoît zijn dan ook ondernemerschap en toerisme. De zeedijken van Oostduinkerke, Koksijde en Sint-Idesbald en de winkelcentra wil hij als visitekaartje uitspelen. (GUS)