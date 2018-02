Bejaarde opgelicht 01 februari 2018

Een 72-jarige vrouw uit Koksijde trapte gisteren in de val van een klassieke truc van oplichters op internet. Ze kreeg een mail die zogezegd afkomstig was van een goeie vriendin. In de mail stond dat die op reis was in Monaco maar daar overvallen was en al haar geld was gestolen. De vrouw smeekte om hulp en vroeg geld op te sturen. De dame schreef 750 euro over maar kwam er pas nadien achter dat ze opgelicht was. Ze diende klacht in bij de politie. (JHM)