Beenhouwer Hendrik Dierendonck stelt tweede boek voor 13 juni 2018

Na The Butcher's Book drie jaar geleden stelt beenhouwer Hendrik Dierendonck uit Sint-Idesbald zijn tweede boek 'Carcasse' voor. Daarin bundelt hij zijn visie over het ambacht aangevuld met recepten van zijn restaurant 'Carcasse' dat met één ster in de Michelingids staat. Anthony Snoeck is de chef-kok en Harm Rademan de manager. "Het was nooit mijn bedoeling een restaurant te starten maar soms loopt het niet zoals je had vooropgesteld", lacht Hendrik die boordevol plannen zit. "De besprekingen lopen om in Brussel een tweede Carcasse te openen. Daarnaast plannen we dit jaar nog een beenhouwerij in Kortrijk. Nu al hebben we vestigingen in Sint-Idesbald, Nieuwpoort en Brussel en het atelier bevindt zich in Veurne. In het boek benadruk ik het belang van passie, ambacht, terroir en een team dat daarachter staat. De ster in de Michelingids was niet de aanleiding voor dit boek. Ik heb daarover trouwens een dubbel gevoel. Het is een erkenning maar ook een drempel. De kritische gast zet soms een rem op de creativiteit. Onze aanpak is niet veranderd. Een beenhouwersrestaurant, zo moet je het zien. Mensen plezieren in een ongedwongen sfeer is ons opzet. Het vlees speelt een grote rol maar groenten zijn even belangrijk. Ook een vegetariër leggen we in Carcasse in de watten. Het nieuwste product op onze kaart is vlees van het Menapische varken, zeg maar het Vlaamse oervarken waar de Romeinen verlekkerd op waren." Het boek 'Carcasse' is voor 35 euro verkrijgbaar bij Dierendonck en de betere boekhandel. Het is uitgegeven bij Kannibaal. (GUS)