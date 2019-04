Bart Peeters presenteert Night of The Proms in Koksijde GUS

04 april 2019

Bart Peeters heeft toegezegd om de zomereditie van de Night of The Proms op 1 augustus in Koksijde te presenteren. Hij praat die show trouwens ook aan elkaar op 22 en 23 november in het Sportpaleis.

De editie in Koksijde is om een paar redenen bijzonder. Het wordt de 1000ste Night of The Proms en de eerste in België in openlucht. Nu is ook de presentator bekend namelijk Bart Peeters. “Hij presenteerde Night of The Proms al enkele keren in Nederland en hij antwoordde positief op onze vraag om de drie shows in ons land aan elkaar te praten”, zegt organisator Jan Vereecke van PSE Belgium. Andere artiesten die in Koksijde op het podium zullen performen zijn het Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche, Gerard Lenorman, Regi, Milow en John Miles. Een staanplaats kost 28 euro en een zitplaats 45 euro. Info: www.notp.com.