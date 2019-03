Badkamermeubel smeult door schouwbrand JHM

30 maart 2019

In de Hostenstraat in Koksijde ontstond vrijdagavond even voor 23 uur een schoorsteenbrand in een woning. De bewoner had zijn houtkachel aangestoken en merkte plots veel zwarte rook op uit zijn schouw. Hij ging kijken wat er gaande was en merkte dat de badkamermuur op de eerste verdieping al erg warm was. De brandweer kwam ter plaatse en dat bleek nodig want een badkamerkast was al beginnen smeulen. Die moest uitgebroken worden om tot bij de prop in de schouw te kunnen. De schade bleef zo beperkt.