Auto twee dagen na ongeval uitgebrand 12 november 2018

In een loods op de Dorpplaats in Wulpen is een wagen gisterenmiddag volledig uitgebrand.





Het vuur werd rond 15 uur opgemerkt, maar toen stond de wagen al in lichterlaaie. Het bizarre is dat het om een wagen gaat die vrijdagmiddag betrokken was geraakt bij een zwaar verkeersongeval in Veurne. De wagen was toen perte totale en werd naar de loods gebracht. Daar vatte hij om onduidelijke reden plots vuur.





Het wordt onderzocht of die brand nog een gevolg is van het eerdere ongeval of dat er eventueel kwaad opzet in het spel zou kunnen zijn. De politie Westkust is een onderzoek gestart. De schade in de loods is minimaal, de brandweer kon erger voorkomen.





