Auto's beschadigd door werfhekken 13 februari 2018

02u39 0

Een omgewaaid werfhekken in de Albert I-laan in Oostduinkerke zorgde zondagavond voor ernstige schade aan twee geparkeerde wagens. Oorzaak was de felle wind. Het gaat om auto's van toeristen uit Mechelen en Courcelles. De politie en een takeldienst handelden de situatie af. (BBO)