Auto rijdt zich vast op tramsporen 19 maart 2018

Een autobestuurder was vrijdag rond 21 uur even in de war toen hij uit de Vreugdelaan in Oostduinkerke kwam gereden en de Albert I-laan richting Nieuwpoort wou opdraaien. De man had niet gezien dat er aan de Vreugdelaan geen overgang is op de bedding van de kusttram. De Pool kruiste de tramsporen, maar kwam vast te zitten. De politie liet de wagen zo snel mogelijk takelen en verwittigde De Lijn. Er gebeurde geen ongeval en het tramverkeer ondervond weinig hinder. De tram richting De Panne kon rakelings passeren langs de gestrande wagen en de kusttram richting Knokke reed pas voorbij toen de wagen van de sporen was verwijderd. De politie stelde geen proces-verbaal op voor het foute manoeuvre, al zal de Poolse bestuurder wel voor de takelkosten moeten opdraaien. (BBO)