Auto klemgereden na achtervolging van liefst 60 kilometer, twee politiewagens beschadigd Jelle Houwen

05 januari 2019

Rond het middaguur heeft zich een wilde en kilometerslange achtervolging afgespeeld in een groot stuk van West-Vlaanderen.

Om 11.50 uur merkte een motard van politiezone Westkust een verdachte auto op die op het Europaplein in Oostduinkerke reed. De uitlaat van de wagen hing ook op de grond en daarom wilde de politiemotard een controle uitvoeren. De automobilist stoof er echter meteen vandoor. De motard achtervolgde hem en riep versterking in van een tweede collega per motor.

De man was echter niet zinnens van te stoppen en toonde regelmatig zijn middenvinger. Via Oostduinkerke ging de achtervolging naar Nieuwpoort tot aan de E40. Daar kwam versterking van enkele wagens van de federale wegpolitie die mee de achtervolging inzetten. Nog wou de man niet weten van stoppen en reed hij aan hoge snelheid verder de E40 op richting Brugge. Met in zijn kielzog verschillende politieagenten nam hij de wisselaar van de E40 naar de E403 en reed alsmaar verder.

Uiteindelijk kwam het op de E403 in Lichtervelde tot een aanrijding. De voortvluchtige bestuurder werd er door twee politiewagens ingesloten en uiteindelijk klemgereden. Door dat incident moest het verkeer op de E403 een tijdlang over de pechstrook passeren, met fikse verkeershinder tot gevolg.

Rond 12.30 uur was zo een einde gekomen aan een achtervolging van liefst 60 kilometer. Bij het klemrijden raakten zowel een wagen van politiezone Westkust als een wagen van de snelwegpolitie beschadigd. De roekeloze bestuurder, een 41-jarige man uit Ardooie, werd gearresteerd voor het verder onderzoek. Waarom hij precies wegvluchtte en wat hij te verbergen had, is nog niet duidelijk.