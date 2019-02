Auto belandt op zijkant door ongeval, brandweer bevrijdt bestuurster Bart Boterman

13 februari 2019

13u22 0 Koksijde Op de hoek van de Rozenlaan en de Dahlialaan in Oostduinkerke is rond het middaguur een stevig ongeval gebeurd tussen twee personenwagens. Een van de betrokken voertuigen verleende geen voorrang van rechts.

Door het ongeval belandde een auto op de zijkant. De bestuurster, een thuisverpleegster die onderweg was naar een cliënt, kon niet op eigen houtje uit haar voertuig kruipen. De brandweer kwam ter plaatse en hielp de vrouw uit het wrak. Ze raakte lichtgewond en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurder bleef ongedeerd maar toch even aan een medische check-up onderworpen in de ziekenwagen. Ook zijn wagen raakte beschadigd. Een takeldienst sleepte beide voertuigen weg en de brandweer ruimde de brokstukken en gelekte vloeistoffen op. De politie deed de vaststellingen.