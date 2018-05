Amper 18 en al ervaren tamboer-majoor LENNERT LEIDT IN TOTAAL VIER MUZIEKKORPSEN DOOR DE STRATEN GUDRUN STEEN

19 mei 2018

02u39 0 Koksijde Lennert Schreel (18) uit Oostduinkerke is tamboer-majoor bij de befaamde koninklijke harmonie Ypriana uit Ieper. Hij leidt nu al vier groepen muzikanten door de straten. "Noem me gerust een freak", lacht hij. "Er gaat geen uur voorbij of ik denk aan mijn hobby."

Als trommelaar bij de Harmonie van Koksijde keek de toen 7-jarige Lennert Schreel gefascineerd naar tamboer-majoor Ronny Strobbe. Ronny gooide zijn mace, een grote stok met een bol aan het eind, hoog in de lucht om hem daarna vakkundig op te vangen. De ogen van Lennert fonkelden. Dat wilde hij ook! Vandaag is zijn droom uitgekomen, want Lennert is tamboer-majoor bij in totaal vier verenigingen.





Amper 12 was hij bij zijn debuut: Hij leidde de groep muzikanten van de Harmonie Koksijde tijdens straatoptredens. Daarna volgden El Fuerte Koksijde, West Coast Pipe Band Gistel en sinds deze maand Ypriana Ieper. "Als jongen stond ik thuis met borstelstokken te zwaaien tot mijn ouders er horendol van werden. Het was Ronny Strobbe die me toonde hoe het echt moest. Het gooien met de mace is niet alles, mijn taak is veel ruimer. Ik moet zelf gedisciplineerd overkomen en als een kapitein mijn matrozen door de straat laten marcheren. De dirigent houdt zich met het muzikale bezig, de tamboer-majoor met de vorm. Het parcours zit altijd goed in mijn hoofd, zodat ik weet wanneer we naar links of rechts moeten draaien. 18 jaar is bijzonder jong voor een tamboer-majoor, maar leeftijd speelt geen rol. Het gaat over maturiteit en uitstraling. Je moet een 'wow-effect' uitstralen."





Prijzen

Lennert deed met El Fuerte twee jaar geleden voor het eerst mee aan een tornooi in Hamont. Hij kreeg als tamboer-majoor een monsterscore van 92 procent, en het korps zelf scoorde nog 2 procent meer. Daarna stapelden de goede scores zich op. Vorige zomer won hij met diezelfde vereniging de gouden medaille op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Nu maandag tekent El Fuerte opnieuw present op het internationaal tornooi in Hamont.





Politieschool

"Na mijn studies Economie-Moderne Talen aan het Atheneum in Veurne volg ik nu een zevende jaar Integrale Veiligheid in Torhout. Mijn plan is om volgend schooljaar naar de politieschool te gaan", geeft Lennert mee. "Geen conservatorium, maar muziek blijft wel meer dan een hobby. Uiteraard zou ik graag professioneel aan de slag gaan bij militaire muziekkorpsen, maar in België zijn er weinig vacatures. Als ik ooit telefoon krijg uit het buitenland, dan stap ik meteen op het vliegtuig. Ondertussen blijf ik marcheerlessen geven."