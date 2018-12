Allerlaatste formatievlucht drie Seakings zit erop GUS

19 december 2018

Het was indrukwekkend om te zien. De drie Seakings die vanmorgen over West- en Oost-Vlaanderen vlogen als afscheid.

Het startte uiteraard bij het 40ste smaldeel op de basis in Koksijde. Daarna vloog het trio over de IJzertoren in Diksmuide, de Menenpoort in Ieper, het UZ Gent en over het domein Puyenbroeck in Wachtebeke waar Studio Brussel momenteel de Warmste Week uitzendt. Van daar ging het huiswaarts via het AZ Sint-Jan Brugge en langs de volledige kuststrook. De laatste vlucht werd door talrijke mensen bewonderd bleek uit de vele reacties en filmpjes op sociale media. In januari verdwijnt al één van de drie definitief. 26 maar betekent dan het echte einde van de Seaking. Eén reddingshelikopter blijft definitief op de basis Koksijde als herinnering. In 32 jaar tijd hebben de Seakings meer dan 3400 interventies gedaan en 1750 personen gered.