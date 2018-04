Agent vrijgesproken voor vluchtmisdrijf aan pitabar 24 april 2018

Een agent van de gerechtelijke politie in Veurne kan opgelucht ademhalen. Hij werd door de politierechter vrijgesproken voor een ongeval met vluchtmisdrijf. De man riskeerde een zware tuchtsanctie. Maar de rechter vond dat er twijfel was en sprak hem vrij. Op 9 januari vorig jaar ging de agent een pita halen in Oostduinkerke. Bij het manoeuvreren zou hij bij het achterwaarts parkeren een andere auto hebben aangereden. De agent stapte uit, ging naar de pitabar maar zag dat er niemand was en reed weg. Een half uur later kwam hij terug, bestelde alsnog een pita en at die op. Toen wilde het slachtoffer, de eigenaar van de zaak, hem tegenhouden, waarop de agent zou gereageerd hebben met een 'foertgebaar'. Daarna zou hij weggereden zijn. Maar tijdens zijn verklaring was het slachtoffer niet erg duidelijk. "En het feit dat de agent na het vluchtmisdrijf terugkeerde naar de zaak, is echt niet logisch. Dat doe je niet als je van plan was te vluchten", sprak de verdediging. "Vluchten ligt ook niet in mijn aard en dat past niet in mijn profiel als agent", zei de agent zelf. (JHM)