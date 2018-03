Agent veroordeeld na fikse snelheidsboete 13 maart 2018

Een agent bij de federale politie kreeg gisteren de wind van voren in de politierechtbank van Veurne. B. uit Lauwe werd in mei vorig jaar betrapt bij een zware snelheidsovertreding op zijn motorfiets in Oostduinkerke. Hij reed toen 108 kilometer per uur waar 50 mocht. De man vond gisteren dat er sprake was van overmacht. "Ik heb een stacaravan in Oostduinkerke en kreeg melding dat er een groot waterlek binnen was. Ik heb als enige de sleutel en moest me dan ook erg haasten naar daar", zei hij. De procureur kon er niet om lachen. "Waarom vulde je dan het antwoordformulier niet in en was je zo laks? Dan hadden we als parket er rekening mee kunnen houden. Jij zou beter moeten weten. Je bent agent! Je zou beter terug op cursus gaan, en je weet dat er nog een tucht boven je hoofd hangt." B. kreeg 408 euro boete en 27 dagen rijverbod. (JHM)