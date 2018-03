Agent toch vrijuit na vluchtmisdrijf? 30 maart 2018

Het lijkt erop dat een politieman van de federale gerechtelijke politie toch vrijuit gaat na een ongeval met vluchtmisdrijf. Op 9 januari vorig jaar ging P. in Oostduinkerke een pita halen. Bij het achterwaarts parkeren zou hij een andere auto hebben aangereden. P. stapte uit, ging naar de pitabar maar zag dat er niemand was en reed weg. Een half uur later kwam hij terug, bestelde alsnog een pita en at die op. Toen wou het slachtoffer, eigenaar van de zaak, hem tegenhouden waarop P. een 'foertgebaar' maakte en wegreed. P. kreeg bedenktijd van de rechter maar bleef bij zijn standpunt. "Ik heb dat ongeval zeker niet gehad en pleegde geen vluchtmisdrijf. Ik weet niet waarom die getuige daar over liegt. Misschien omdat hij mij kent als agent? Ik ben tegen alcohol of vluchten want zoiets past niet in mijn profiel als agent." De politierechter waarschuwde: "Ik ga dit dossier héél aandachtig bekijken. En als ik besluit dat er wel vlucht is zal het zeer ernstig zijn voor u. Het is zwart of wit." Maar P. kreeg nog onverwachte steun. "Ik vind dat de getuige niet erg duidelijk is in zijn verhoor. Misschien is er twijfel", verraste de procureur.





Uitspraak op 23 april. (JHM)