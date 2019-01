Agent leeft in angst voor hepatitis B

na beet in arm JHM

25 januari 2019

11u49 0 Koksijde Een inspecteur van politiezone Westkust leefde de voorbije zes maanden in grote angst nadat hij door een jonge Fransman in de arm werd gebeten. Van de beklaagde V.B. (20) was immers gekend als risicopatiënt voor hepatitis B.

De feiten gebeurden op 16 augustus vorig jaar in danscafé De Viking in Oostduinkerke. De politie was er opgeroepen omdat een groep meisjes lastig werd gevallen. Toen de politie aankwam, keerde V.B. zich meteen tegen hen. Hij kon maar niet bedaard worden en werd in een armklem gehouden. “En plots beet hij agent B. heel hard in de arm”, sprak zijn advocaat. “In het ziekenhuis zeiden ze dat het wel een hondenbeet leek: het was zo diep. Gedurende 6 maanden heeft hij in grote angst geleefd omdat de kans bestond dat hij een virus had opgelopen. Pas enkele dagen geleden kreeg hij het verlossende nieuws van het labo dat dit niet zo was. Ik moet niet uitleggen welke angst hij uitstond, en dat de feestdagen echt in mineur verliepen.” De agent eist 3.500 euro morele schadevergoeding, wat de verdediging van V.B. absurd hoog vindt. Hij erkent wel schuld en vraagt een werkstraf. Vonnis op 22 februari.