Administratie brandweer Westhoek verhuist naar Koksijds politiekantoor 31 juli 2018

Dit najaar zal de administratie van de brandweerzone Westhoek verhuizen naar het politiekantoor in de Zeelaan in Koksijde. De lokale politie Westkust neemt dan namelijk haar intrek in een gloednieuw gebouw in de Ter Duinenlaan.





"We zullen het linkerdeel van het gebouw huren aan de gemeente Koksijde", zegt communicatieambtenaar Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. "Na wat opfris- en inrichtingswerken kunnen de vijftiental administratieve medewerkers van de brandweerzone er aan de slag. Momenteel werken we in een gebouw op de luchtmachtbasis in de Robert Vandammestraat in Koksijde."