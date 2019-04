Aannemer (53) gewond tijdens incident met werfkraan BBO & JHM

12 april 2019

14u26 0 Koksijde Op een bouwwerf in de Leopold II-laan in Oostduinkerke is vrijdagmorgen rond 9.30 uur een aannemer uit Diksmuide gewond geraakt door een incident met een werfkraan.

De firma uit Diksmuide was samen met een onderaannemer een bouwput aan het graven op de werf vlakbij de Vrijheidstraat. De aannemer en bedrijfsleider zelf, de 53-jarige R.R. uit Diksmuide, stond in de bouwput toen de arbeiders met de werfkraan aan het scheppen waren. Door een onoplettendheid kwam de man tussen de schepbak van de kraan en de wand van de bouwput terecht. De politie bevestigt het incident.

De hulpdiensten werden opgeroepen en de man werd naar het ziekenhuis overgebracht ter verzorging. Hij was bij bewustzijn en kon intussen zelf het thuisfront op de hoogte brengen via de telefoon. Zijn toestand is niet meer ernstig, maar de man moet nog even ter observatie in het ziekenhuis blijven.