89 hardrijders betrapt bij controles in Nieuwpoort, Koksijde en Sint-Idesbald Bart Boterman

14 februari 2019

17u05 0 Koksijde Tijdens snelheidscontroles in Nieuwpoort, Koksijde en Sint-Idesbald zijn vandaag 89 hardrijders betrapt.

De flitsactie vond plaats tussen 8.30 uur en 13.30 uur, opeenvolgend in de Ramskapellestraat in Nieuwpoort, de Pylyserlaan in Koksijde en de Strandlaan in Sint-Idesbald. Daar geldt telkens een maximum toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur. In de Strandlaan werden 59 hardrijders betrapt. In de Ramkapellestraat en de Pylyserlaan waren dat er telkens 15.

De 89 bestuurders met een zware voet mogen zich aan een snelheidsboete verwachten.