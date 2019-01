800.000 euro Vlaamse subsidies voor renovatie in hotelschool Ter Duinen GUS

18 januari 2019

12u00 0 Koksijde Van de 17 miljoen euro Vlaamse subsidies voor 59 West-Vlaamse scholenbouwprojecten gaat er ruim 800.000 euro naar hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Dat budget wil de directie gebruiken voor verschillende renovatiewerken.

“We keurden het project van Ter Duinen goed voor de afdeling De Bronne”, laat persadviseur Arne De Brabandere van het kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) weten. “Het interieur wordt grondig aangepakt en enkele buitenramen en -deuren vernieuwd. Verder investeert de school in de modernisering van de technieken. Daarnaast vernieuwt de school ook een leskeuken. Ook het sanitair is aan vernieuwing toe, want niet alle toiletten spoelen even vlot door. Tot slot staan er renovatiewerken aan de Gasterie op het programma. Het gaat om de plaatsing van akoestische plafonds, brandwerend glas, verlichting, een keukeneiland en de renovatie van de inrichting.”