80-jarige vrouw overtuigt rechter en mag rijbewijs houden 15 mei 2018

Een 80-jarige vrouw uit Koksijde heeft de politierechter in Veurne overtuigd dat ze nog goed genoeg met de auto kan rijden. De vrouw werd in april 2017 op de Robert Vandammestraat door de politie aan de kant gezet omdat ze in het midden van de rijbaan reed, waardoor tegenliggers moesten uitwijken. Bovendien droeg ze haar gordel niet en leek ze zich van geen kwaad bewust. "Ik was net geopereerd aan mijn schouder", zei ze. "Maar ik voel me nog meer dan goed genoeg om te rijden! Ik hoor niet meer zo goed, maar zie nog perfect. Ik doe amper 1.000 kilometer per jaar en wil mijn rijbewijs houden." Ook de dochter van J.V. vertelde de rechter dat ze alle vertrouwen in haar moeder heeft. De vrouw krijgt enkel een boete van 400 euro, de helft met uitstel. (JHM)