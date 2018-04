76-jarige drukt verkeerde pedaal in en crasht tegen muur 26 april 2018

In de Kursaallaan in Koksijde is gisteren rond 10 uur een 76-jarige bestuurder gewond geraakt na een crash tegen een muurtje aan de achterkant van het cultureel centrum CasinoKoksijde. De man kwam uit zijn garage aan de overkant van de straat gereden en drukte het verkeerde pedaal in, waardoor zijn wagen rakelings tussen twee paaltjes vloog en vervolgens met een harde smak tegen het muurtje tot stilstand kwam. Hoewel de airbags in werking traden, liep de man een bloedneus en een hoofdwonde op. Hij werd ter plaatse verzorgd in een ziekenwagen en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De voorkant van de wagen raakte ernstig beschadigd en een takeldienst kwam ter plaatse. De politie liet de brandweer nog de brokstukken opruimen en de gelekte olie verwijderen.





(BBO)