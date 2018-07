750.000 klinkertjes op nieuwe Zeedijk 04 juli 2018

De Zeedijk tussen Koksijde en Sint-Idesbald is opnieuw open. "We legden liefst 15.000 vierkante meter kleiklinkers oftewel 750.000 blokjes", laat Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) weten. "De trappen naar het strand zijn vernieuwd en we plaatsten ongeveer 1.000 meter zeedijkleuning. De verlichtingspalen hebben we opgefrist. Groene accenten maken het geheel af. Ik denk aan de dertien plantbakken waarop je ook kan zitten. Deze week zullen we de laatste leuningen plaatsen en na het seizoen werken we de trap af." (GUS)