75-jarige fietser zwaargewond na botsing met skater 06 juli 2018

Een 75-jarige man uit Koksijde is woensdag rond 16.30 uur zwaargewond geraakt bij een bizarre botsing met een skater. De man was samen met zijn vrouw aan het fietsen over de Koninklijke Baan toen de skater (32) uit Koksijde hen probeerde in te halen. De skater struikelde en de zeventiger fietste tegen hem aan en viel. De fietser liep enkele breuken op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. (BBO)