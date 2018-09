75 hardrijders geflitst 05 september 2018

De politie Westkust heeft maandag 75 hardrijders geflitst tijdens de aangekondigde snelheidscontroles. De controles gebeurden op drie verschillende plaatsen. Er werd geflitst in de Veurnestraat in De Panne en in de Leopold II-Laan en de Polderstraat in Oostduinkerke. Daar mag je 50 kilometer per uur. In de Veurnestraat waren er 27 snelheidsovertreders, in de Leopold II-Laan respecteerden 25 personen de maximumsnelheid niet en in de Polderstraat waren er 23 overtreders. Dat brengt het eindtotaal op 75 zware voeten die geflitst werden in een tijdspanne van ongeveer 5 uur. (JHM)