72-jarige vrouw twee keer betrapt op diefstal 14 mei 2018

02u39 0

In de Hypermarkt Carrefour in de Strandlaan in Koksijde werd afgelopen vrijdag rond 13 uur een 72-jarige dame voor de tweede keer in een maand tijd betrapt op diefstal. De vrouw had verschillende voedingswaren en een krant niet aangeboden ter betaling aan de kassa. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. De voedingswaren werden nadien alsnog betaald.





(BBO)