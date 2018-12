70-jarige vrouw buiten levensgevaar na aanrijding op zebrapad BBO

30 december 2018

11u42 0 Koksijde Op het kruispunt van de Dorlodotlaan en de Koninklijke Baan in Koksijde is zaterdag iets voor 18 uur een bejaarde vrouw zwaargewond geraakt door een verkeersongeval.

Volgens de politie Westkust stak de vrouw van 70 jaar uit Steenokkerzeel via het zebrapad de Koninklijke Baan over, ter hoogte van de verkeerslichten. Daar werd ze aangereden door een 86-jarige bestuurder uit Koksijde die de vrouw te laat had opgemerkt. De toestand van de vrouw was meteen ernstig en het slachtoffer werd in levensgevaar naar het AZ West in Veurne overgebracht. De vrouw is inmiddels buiten levensgevaar maar haar toestand is nog steeds ernstig.

De politie deed de nodige vaststellingen ter plaatse en onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.