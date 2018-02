70 bestuurders geflitst 23 februari 2018

Bij een mobiele flitscontrole, zowel in de Veurnekeuweg in Wulpen, de Veurnestraat in De Panne en de Polderstraat in Oostduinkerke werden op woensdag 74 bestuurders geflitst. Dat maakte de politie Westkust gisteren bekend. In de Veurnestraat reden 40 bestuurders te snel. In de Veurnekeiweg en de Polderstraat waren telkens 17 bestuurders in overtreding. De actie duurde vijf uur. (BBO)